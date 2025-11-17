Masters de N’oubliez pas les paroles : le tirage au sort des quarts de finale est dévoilé



Les Masters de N’oubliez pas les paroles se poursuivent ce lundi avec une nouvelle semaine de compétition intense entre les plus grands maestros de l’histoire du jeu. Le tirage au sort des quarts de finale vient d’être révélé, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les affiches promettent des duels explosifs.











Les affiches des quarts de finale

🎤 Caroline vs Arsène

Deux styles très différents mais une même redoutable efficacité. Caroline, l’une des figures les plus solides du classement, affrontera Arsène, connu pour ses performances impressionnantes et sa précision déconcertante.

🎵 Jennifer vs Manon

Duel 100 % féminin entre deux maestros extrêmement populaires. Jennifer, tactique et régulière, fera face à Manon, dont la progression fulgurante avait marqué les téléspectateurs.

🎶 Margaux vs Morgiane

Margaux, plus grande gagnante de l’histoire du jeu, retrouve Morgiane, compétitrice redoutée qui pourrait bien créer la surprise. Une affiche particulièrement attendue par les fans.



🎙️ Renauld vs Laurens

Deux maestros brillants qui se connaissent bien et possèdent chacun un sens aigu du rythme et des paroles. Ce duel s’annonce serré et technique.

Ce lundi : Renauld et Laurens ouvrent le bal

Pour lancer ces quarts de finale, c’est le choc Renauld vs Laurens qui aura l’honneur d’ouvrir la semaine. Un affrontement qui s’annonce déjà haletant tant les deux candidats sont capables de performances de très haut niveau. Les fans s’attendent à un match riche en suspense et en émotions.

Les Masters n’ont pas fini de nous surprendre, et cette nouvelle édition promet encore des moments forts et des retournements de situation. Rendez-vous dès ce soir pour découvrir le premier qualifié pour les demi-finales !