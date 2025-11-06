Plus belle la vie spoiler : le choc, Chabrol sait tout et menace Louis ! (7 novembre 2025)



Les choses vont prendre une terrible tournure pour Louis dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors que Louis a demandé à faire retirer son bracelet électronique, dans l’épisode du vendredi 7 novembre, l’agent pénitentiaire en charge de son dossier va lui révéler qu’il sait qu’il a participé au casse de la Croix des Moulins !











Dans un premier temps, Chabrol se rend au bar du Mistral. Il interroge Djawad au sujet de Louis et n’hésite pas à lui rappeler que lui aussi est passé par la prison… Et quand Thomas les rejoint, Chabrol l’interroge sur son gain aux jeux il y a quelques semaines… Thomas et Djawad ne sont pas rassurés quand l’agent quitte les lieux.

Plus tard, ils alertent Louis, qui les rassure : son avocate lui a assuré que tout irait bien, ce n’est qu’une histoire de quelques jours ! Mais quand Louis va confronter Chabrol, il lui fait une révélation choc : il a analysé les données GPS de son bracelet et il est certain qu’il a participé au casse de la Croix des Moulins ! Il menace alors Louis : il veut 100.000 euros ou il le renvoie en prison !



