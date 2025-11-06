Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris revient sur ses aveux, Charles a-t-il tué Eliott ? (épisode du 10 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1789 du 10 novembre 2025 – Boris va finalement revenir sur ses aveux dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, Muriel a été innocentée par une vidéo et Boris avoue enfin à Florent s’être accusé pour la protéger car il la pensait coupable !











Florent organise une entrevue entre Boris et le juge Laplace. Il revient sur ses aveux mais le juge lui rappelle la gravité de ses déclarations, il le laisse en détention provisoire. De son côté, Muriel voit sa mise en examen levée.

Et alors qu’Alex et Thierry continuent la piste du trafic de drogue en planquant devant chez Nathalie Gimenez, Charles semble inquiet… Il a menti à la police dès le début en cachant qu’il s’était rendu au garage d’Eliott à sa demande pour lui ramener des sacs et sa voiture dans sa planque. Et quand il vient voir Muriel pour tenter de la rassurer au sujet de Boris, il semble cacher quelque chose. Charles serait-il le meurtrier d’Eliott ?

