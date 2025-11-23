Ici Tout Commence spoiler : Pénélope mal face à Gary qui... (vidéo épisode du 26 novembre)



Ici tout commence spoiler – Période compliquée pour Pénélope dans votre série quotidienne culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’elle est en trinôme avec Gary et Ninon pour les examens, la situation est gênante… Et dans quelques jours, elle va assister au double jeu de Gary !











En effet, Gary, qui a couché avec Pénélope il y a quelques temps, flirte avec Ninon pendant qu’ils cuisinent tous les trois. Pénélope assiste à ça et au bout d’un moment, alors que Ninon et Gary partagent leurs souvenirs d’enfance, elle préfère s’en aller… Elle prétexte une migraine mais elle a l’air bouleversée.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1314 du 26 novembre 2025 : le double jeu de Gary

