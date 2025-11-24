« Pale Rider » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (24 novembre 2025)



« Pale Rider » : histoire et interprètes du film de France 3. Ce soir, lundi 24 novembre 2025, France 3 rediffuse le film évènement de Clint Eastwood « Pale Rider ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming sur FranceTV.







« Pale Rider » : l’histoire

Les derniers chercheurs d’or indépendants de LaHood, petite ville minière de Californie, subissent les intimidations de la bande de Coy LaHood, le fondateur du bourg, décidé à mettre la main sur leurs terrains. Alors que les mineurs, las et pacifiques, s’apprêtent à renoncer, un cavalier solitaire vêtu de noir descend soudain des montagnes. Personne ne connaît son nom, ni son passé, ni d’où il vient. Hull Barret, adversaire de longue date de Coy LaHood, lui offre l’hospitalité. Le mystérieux étranger ne tarde pas à révéler ses talents de tireur.

Interprètes

Au casting, Clint Eastwood en personne mais aussi : Michael Moriarty, Carrie Snodgress, et Richard A. Dysart.



Bande-annonce