Enquête Exclusive du 23 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 23 novembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Opération Tronçonneuse : l’Argentine selon Javier Milei ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 23 novembre 2025 : votre émission en résumé

Surnommé le « président à la tronçonneuse », Javier Milei a fait de l’austérité un spectacle autant qu’un programme. Deux ans après son arrivée surprise au pouvoir, et fort de sa récente victoire législative, ses méthodes portent-elles leurs fruits ? Dans un pays miné par la pauvreté, la corruption et la dette, Milei suscite autant d’espoirs que d’inquiétudes.

Pour les Argentins les plus aisés, il est l’homme capable de remettre le pays sur pied. Certains expatriés reviennent déjà, comme Mariano, entrepreneur profitant du blanqueo, un dispositif de régularisation fiscale très avantageux.



Publicité





En revanche, l’austérité frappe durement les plus vulnérables. Les retraités protestent chaque semaine contre le gel des pensions. Rubén, 77 ans, voit sa petite retraite fondre face à l’inflation et doit reprendre des petits boulots pour acheter ses médicaments. Les fonctionnaires ne sont pas épargnés : près de 45 000 d’entre eux ont été licenciés, permettant d’économiser 20 milliards de dollars, une politique assumée par le ministre de la dérégulation, Federico Sturzenegger.

Pour relancer la croissance, Milei mise sur l’exploitation intensive des ressources : gaz de schiste, lithium, dérégulation environnementale… au risque d’accélérer la déforestation du Gran Chaco.

Bienvenue dans l’Argentine de Javier Milei, plus polarisée que jamais.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.