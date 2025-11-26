Plus belle la vie spoiler : la police démasque Audrey, Zoé fait une découverte choc ! (27 novembre 2025)



Les choses vont avancer pour Louis demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 27 novembre, Audrey va pénétrer chez Barbara avec les clés de Louis afin de déposer sa lettre de rupture…











Audrey tombe sur le petit Yaël entrain de jouer dans le salon. A travers la caméra, Louis la voit et elle lui parle : elle dit hésiter à tuer le petit garçon avec sa mère ! Louis est bouleversé et terrifié, toujours attaché à un lit.

Barbara découvre ensuite la lettre que lui remet son fils, elle comprend qu’une femme s’est introduite chez elle quand elle se rende compte de rien. Elle en parle à Luna avant de se confier à Zoé. La fille de coeur de Louis demande à voir la lettre, elle comprend tout de suite que Louis avait prévu qu’elle la lise : il a prévu un message codé ! Zoé fait alors une découverte choc : le message « suis prisonnier et tu es filmée ». Barbara est sous le choc.



Au commissariat, les choses avance aussi grâce à Ariane et Djawad. En effet, Ariane a appelé Charlotte pour lui demande d’analyser la vidéo d’Audrey, devant Djawad. Il a alors expliqué à Ariane qu’il la connait et qu’elle a eu une aventure avec Baptiste avant de lui faire une scène en public. Ariane interroge Baptiste, qui lui confirme et lui parle de leur rupture et sa tentative de suicide. Ariane explique à Idriss et Jean-Paul que c’est Louis qui l’a accompagnée à l’hôpital et que le 7 novembre, Chabrol a reçu Audrey dans son bureau ! Charlotte confirme ensuite que la vidéo d’Audrey est trafiquée : ils comprennent qu’Audrey a certainement tué Chabrol, tenté d’éliminer Jennifer et qu’elle retient Louis. Ils vont borner son téléphone pour la retrouver.