« La lutte des classes » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (16 novembre)

« La lutte des classes » c'est le film rediffusé ce soir, dimanche 16 novembre 2025, sur France 2. Un film signé Michel Leclerc avec dans les rôles principaux Leïla Bekhti, Edouard Baer, et Ramzy Bedia.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV.







« La lutte des classes » : l’histoire

Sofia et Paul s’installent dans une petite maison de banlieue. Elle, avocate brillante d’origine maghrébine, a grandi dans une cité voisine. Lui, batteur punk-rock au tempérament anarchiste, entretient une absence d’ambition presque admirable. Comme tous les parents, ils souhaitent offrir le meilleur à leur fils Corentin, élève de l’école primaire Jean-Jaurès du quartier.



Mais quand tous ses amis quittent l’école publique pour rejoindre l’institution catholique Saint-Benoît, Corentin se retrouve isolé. Comment rester fidèle aux principes de l’école républicaine lorsque son enfant refuse désormais d’y aller ? Tiraillés entre leurs convictions et leurs angoisses de parents, Sofia et Paul voient leur couple mis à l’épreuve par une véritable « lutte des classes ».

Casting

Avec : Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia, Tom Levy, Baya Kasmi, Eye Haïdara, Oussama Kheddam, Laurent Capelluto, Claudia Tagbo…

VIDÉO « La lutte des classes » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.