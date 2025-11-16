Les Enquêtes de Vera du 16 novembre : vos épisodes ce soir sur France 3



Les Enquêtes de Vera du 16 novembre 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 3 reprend la diffusion de la saison 13 inédite de la série « Les Enquêtes de Vera ». Notez qu’il aura fallu un an à la chaîne pour diffuser l’épisode 2 !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Présentation de la saison 13

Dans la suite de cette nouvelle saison, Vera retrouve son ancien sergent, Joe Ashworth, désormais promu inspecteur. Chargé d’évaluer l’unité de Vera dans le cadre des nouvelles procédures policières, Joe choisit finalement de reprendre du service à ses côtés, tout en se rapprochant de son père, récemment admis en maison de retraite.

Les Enquêtes de Vera du 16 novembre 2025 : votre épisode ce soir

Épisode 2 – « La seconde fille »

Un randonneur tombe sur le corps d’une jeune femme près d’un passage à niveau isolé. Son téléphone révèle qu’il s’agit de Gabi Fisher. Vera découvre que Gabi avait coupé les ponts avec sa famille et qu’elle vivait depuis plusieurs mois chez une certaine Helen Rushden, ce qui avait provoqué le départ du mari de cette dernière…



