La meilleure boulangerie de France du 17 novembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

La meilleure boulangerie de France du 17 novembre 2025 – Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette seconde semaine de compétition, le jury se rend à l’Ouest de l’Occitanie.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6







La meilleure boulangerie de France du 17 novembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette seconde semaine de la saison, le jury est à l’Ouest de l’Occitanie.

🔵 Lundi, direction l’Ouest de l’Occitanie à la rencontre de deux nouveaux artisans boulangers. Ils vont s’affronter et le meilleur se qualifiera pour la délibération finale de vendredi !



"On a vraiment ce sentiment de manger un pain qui n'existe qu'ici"

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter la Côte d’Azur pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour un nouveau périple à travers toutes les régions de l’Hexagone. Cette aventure gourmande, dédiée à la découverte des plus belles boulangeries du pays, sera également l’occasion de mettre à l’honneur le terroir, les producteurs locaux et le patrimoine culturel français. Pour cette édition, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint le jury déjà composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra aussi compter, ponctuellement, sur la présence du chef Danny Khezzar, venu partager cette expérience exceptionnelle.