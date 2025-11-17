C à vous du 17 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 17 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Reçu à Paris, Zelensky annonce «un accord historique» avec la France sur l’armement. On en parle avec Bernard Guetta, journaliste spécialiste en géopolitique, député européen Renew Europe

🔵 Marseille, Grenoble : le narcobanditisme gagne du terrain en France. Les informations de Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du journal “Le Parisien-Aujourd’hui en France” dans C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎥 Daniel Auteuil & Vincent Lacoste, pour le film “Vie privée” en salle le 26 novembre.

🎶 Gaëtan Roussel, pour l’album “Marjolaine”

📺 Sonia Rolland, pour la série doc “Notre histoire de France” diffusée demain à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 17 novembre 2025 à 19h sur France 5.