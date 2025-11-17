Star Academy du 17 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 17 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens. Suite du débrief de Marlène au château. Elle passe à Léane et affirme qu’elle est passée à côté de sa prestation. Marlène lui explique que toutes ses vibes sont fausses.











Pour l’auto-portrait de Jeanne, elle n’est pas contente d’elle et pleure ! Pourtant, Marlène lui assure que c’était proche de la perfection.

Pour le duo de Victor et Franck, Marlène est contente de lui et l’encourage. Pour le trio Lily / Mélissa / Marguerite, Marlène fait des reproches à Mélissa, qui avoue avoir du mal à chanter à plusieurs.

Pour le duo de Bastiaan avec Julien Lieb, il n’est pas content de lui. Marlène essaie de le rassurer, ce n’est pas une mauvais performance mais juste une note ratée.



Après le débrief, Bastiaan s’isole dans les toilettes pour pleurer. Sarah vient le voir et tente de le rebooster.

C’est la semaine des surprises, les élèves découvrent Michaël et les profs réunis pour des évaluations surprises ! Ils vont être divisés en deux groupes, le premier passe dans une heure et le second lundi matin. Ils tirent une chanson au sort et ils ont une heure pour la préparer. Et cette saison, ils ont le droit d’échanger les chansons entre eux !

C’est parti pour le tirage au sort par ordre alphabétique. Ils vont ensuite répéter pendant une heure et c’est le coup d’envoi de ces évaluations.

Ambre passe la première sur « Greedy » de Tate McRae. Michaël se dit bluffé mais il note un petit souci de justesse. Il parle d’une évaluation très réussie. Jonathan l’a trouvée à la hauteur, elle sait tout faire. Sofia a adoré aussi.

Bastiaan passe ensuite sur « Toutes les machines ont un coeur » de Maëlle. Papy parle d’une bonne évaluation, Michaël avoue avoir mis du temps à rentrer dedans et il note une erreur de texte. Il parle d’une belle évaluation. Marlène a adoré.

Anouk chante « My heart will go on » de Céline Dion, Léa « Someone you love » de Lewis Capaldi, et Jeanne « Zombie » des Cranberries. Pour Jeanne, Jonathan a adoré. Sofia a noté des problèmes de justesse et a perçu sa peur. Marlène lui donne une mention spéciale !

Léane termine avec « Parce que c’est toi » d’Axelle Red. Michaël annonce que ça lui fait mal au coeur, il a eu des gros soucis de justesse. Papy note sa bonne volonté mais un manque de maturité. Sofia confirme les problèmes de justesse mais trouve qu’elle s’en est bien tirée quand même. Jonathan est d’accord avec elle.

Après les évals, Bastiaan se confie à Anouk au sujet de son coming-out. Et au moment d’aller se coucher, Jeanne change de chambre.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 novembre

