L’amour est dans le pré du 17 novembre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 12)

L’amour est dans le pré du 17 novembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, la fin des séjours à la ferme et pour certains les séjours en amoureux.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







L’amour est dans le pré du 17 novembre, présentation de l’épisode 13

Ce soir dans les fermes, pour certains, c’est la fin des séjours et le début de très belles histoires d’amour ! Pour d’autres, ça n’avance pas de la façon espérée et l’heure est aux explications. Et vous allez découvrir les séjours en amoureux d’agriculteurs heureux.

VIDÉO L’amour est dans le pré du 17 novembre, extrait



"Jamais j'aurais imaginé ça en fait"

Changement de décor pour l'Amour est dans le Pré ! Il y a les histoires qui roulent, celles qui restent au point mort… Et puis il y en a qui passent vraiment la seconde !#ADP, ce lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel💚 pic.twitter.com/ifKx38OVFl — M6 (@M6) November 14, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.