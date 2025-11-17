« Menace imminente » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (17 novembre 2025)



Menace imminente au programme TV du lundi 17 novembre 2025 – Ce lundi soir, TF1 lance sa nouvelle série « Menace imminente » avec Patrick Bruel et Natacha Lindinger dans les rôles principaux.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Menace imminente » : présentation

Patrick Bruel prête ses traits à Zeev Abadi, figure mythique du renseignement israélien rappelée en urgence pour retrouver un agent félon qui a dérobé un logiciel ultra-dangereux, conçu dans le plus grand secret par l’armée israélienne et utilisé pour la première fois à Paris. Son investigation rejoint rapidement celle de Fleur Giroud (Natacha Lindinger), policière française de l’antiterrorisme chargée d’éclaircir une disparition inexpliquée à l’aéroport Charles-de-Gaulle.

Peu à peu, les deux affaires se confondent en une seule et lancent les protagonistes dans une traque haletante de 72 heures. Ancien couple au passé trouble, Abadi et Giroud devront affronter autant la menace terroriste que leurs propres blessures.

Vos épisodes du 17 novembre 2025

Episode 1 : Un logiciel malveillant baptisé « Speed Monkey » est utilisé pour la première fois en France afin de provoquer l’accident mortel d’un journaliste russe. Pour retrouver la personne ayant divulgué ce programme top secret, le colonel Zeev Abadi est rappelé par l’Unité 8200, le service technologique de l’armée israélienne. Parallèlement, la capitaine Fleur Giroud enquête sur la disparition mystérieuse d’un ressortissant israélien, Yaniv Meidan, à l’aéroport de Roissy. Très vite, les deux investigations semblent converger…



Episode 2 : Duran, dirigeant d’une société de sécurité, et son bras droit Karen cherchent à récupérer une carte micro-SD que la capitaine Giroud a trouvée parmi les effets du journaliste russe assassiné. De son côté, Abadi progresse dans sa compréhension de la disparition de Meidan. Giroud réalise alors qu’il lui a caché certaines informations. Tous deux choisissent finalement de mettre en commun leurs découvertes… jusqu’au moment où Tom, le fils de Giroud, est enlevé.

Personnages et interprètes

Avec : Patrick Bruel (Zeev Abadi), Natacha Lindinger (Fleur Giroud), Christiane Millet (Françoise Beauregard), Gaia Weiss (Karen Mets), Cyril Gueï (Edouard Duran), Aviv Pinkas (Oriana Talmor), Jérémie Déthelot (Christian), Talya Bertfeld (Ronit), Jérémie Galiana (Yeremy Yereminsky), Agathe Mougin (Joëlle), Ohad Knoller (Colonel Rottelman), Jonathan Brenner (Yaniv Meidan), Guillaume Clerice (Lieutenant Mallet), Michael Charny (Ofir), Noam Boukobza (Tomer), Alex Henri (Tom Giroud), Jaléane Ortega (Ola Yererminsky), Benjamin Gauthier (Julien Hartabi), Radoslav Majerik (Anatoly Gorki), Barry Johnson (Harlod Perkins), Philippe Richardin (Le médecin légiste), Ariel Yagen (Soldat Blanchisserie)