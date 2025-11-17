« Des vivants » du 17 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2



« Des vivants » au programme TV du lundi 17 novembre 2025 – Ce lundi soir, France 2 continue la diffusion de la nouvelle série inédite « Des vivants », d’après l’histoire vécue par les otages du Bataclan.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 17 novembre 2025

Épisode 7 – Hiver 2018 / Sortir du couloir

David est naturalisé français lors d’une cérémonie solennelle au Panthéon. Arnaud expose pour la première fois ses toiles. Puis vient le mariage de David et Doris, qui réunit tout le groupe dans une atmosphère joyeuse. Sébastien se rapproche de Christine, survivante de l’attentat de Londres, tandis que Caroline présente son nouveau compagnon. Les couples se consolident, les habitudes reprennent. Au bistrot, pour la première fois, les « potages » et les policiers de la BRI reviennent sur le déroulé exact de l’assaut. Ensemble, ils revivent cette nuit minute par minute, comme pour recoller les morceaux de leur histoire commune.

Épisode 8 – Témoigner

Automne 2021, le procès des attentats s’ouvre dans une ambiance fébrile. Les « potages » s’interrogent : faut-il témoigner ? Comment affronter les accusés ? Dans un lycée, David et Stéphane témoignent et se heurtent au scepticisme d’élèves gagnés par le complotisme. Zoé, la fille de Marie et Arnaud, s’inquiète à l’idée de voir ses parents confrontés aux terroristes. David, absorbé par les préparatifs et son engagement auprès de Life for Paris, s’éloigne de Doris. Mais l’ouverture du procès resserre les liens. Dans une salle comble, et un dispositif exceptionnel, les témoignages se succèdent, contrastés, mais unis par une même volonté : rendre hommage et faire émerger la vérité.



« Des vivants » – rappel du synopsis

Le 13 novembre 2015, les attentats de Paris et de Saint-Denis, menés par trois commandos islamistes et revendiqués par Daech, ont constitué les attaques les plus meurtrières qu’ait connues la France depuis la Seconde Guerre mondiale. À l’occasion des dix ans de ces tragiques événements, une mobilisation exceptionnelle des rédactions, des antennes et des programmes est mise en place, avec notamment quatre programmes spéciaux, dont la série événement en huit épisodes « Des vivants ».

Le casting

Avec Benjamin Lavernhe de la Comédie-Française (Arnaud), Alix Poisson (Marie), Antoine Reinartz (Grégory), Félix Moati (Sébastien), Anne Steffens (Caroline), Thomas Goldberg (David), Cédric Eeckhout (Stéphane).​

Et avec Megan Northam, Aude Ruyter, Sophie Cattani, Foëd Amara, Stéphanie Palies, Mathias Jacquin, Denis Eyriey, Sylvain Debry, Genc Jakupi, Caroline Arrouas, Giovanni Ortega, Marie-Josée Gonzales, Sam Karmann, Aliocha Reinert, Anette Lowcay, Jean-Paul Comart, Gaétan Peau, Nicolas Wanczycki et aussi Julie Sicard de la Comédie-Française, Sharif Andoura, Catherine Vinatier, Sarah Le Picard, François Perache