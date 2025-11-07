Star Academy du 7 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 7 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens.











Les élèves des équipes Rose et Bleue partent tôt en direct du plateau du prime pour les répétitions. Anouk rencontre Etienne Daho en vue de leur duo. Et Jonathan fait répéter Léa pour son tableau chanté / dansé.

Au château, les Jaune sont donc seuls. Ils se réveillent plus tard sans aucun stress, ils savourent. Place ensuite au cours de Marlène. Lily et Bastiaan répètent la chanson de Ridsa. Lily a un problème avec sa voix, Marlène lui donne des conseils.

Au studio 217, les Roses et les Bleus répètent leur face à face de chant sur « Believer ».



Au château, Ema et Bastiaan répètent « A la folie » de Clara Luciani. Et Victor travaille son auto-portrait. Ils mangent ensuite et pensent à la battle du top 5.

Sur le plateau du prime, les Roses répètent le défi d’expression scénique. Les Bleus enchainent eux aussi, chaque équipe est libre de sa mise en scène.

Une partie des élèves rentrent au château. Noah dort mais Léo et Mélissa répètent la danse. Place ensuite au cours de sport avec Ladji. Noah ne se sent pas bien et demande à Théo L. de prévenir le prof. Un cours qui leur fait du bien !

Après le cours, Ladji décide de parler à Noah pour le remotiver. Et les autres élèves rentrent à leur tour.

Les académiciens continuent d’écrire leurs textes pour convaincre le public en cas d’affrontement individuel sur le prime. Et les Roses vont répéter leur danse.

Les nominés mettent dans les boites aux lettres leurs lettres en cas d’élimination. Et tout le monde va se coucher, Théo L. et Léane dorment ensemble…

Quelle équipe doit rester au château ?

Star Academy, le replay de la quotidienne du 7 novembre

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.