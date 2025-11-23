Les Enfants de la Télé du 23 novembre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?



Publicité





Les Enfants de la Télé du 23 novembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les Enfants de la Télé du 23 novembre : les invités

Ce dimanche soir, Les Enfants de la Télé vous donne rendez-vous pour un numéro totalement inédit, placé sous le signe de la bonne humeur et des souvenirs télé cultes ! Autour de Faustine Bollaert, un plateau exceptionnel vous attend avec :

🎯 Vincent Lagaf’, figure emblématique du petit écran, prêt à revenir sur ses moments les plus improbables et hilarants ;

🌍 Denis Brogniart, la voix et l’énergie de Koh-Lanta, qui se prêtera au jeu des archives parfois… déstabilisantes ;

🎤 Claudio Capéo, le chanteur que l’on ne présente plus

💃 Linh, chanteuse en pleine ascension

🎭 Elie Semoun, humoriste et comédien



Publicité





Comme toujours, la soirée sera rythmée par des images cultes, des séquences inédites, des fous rires, de la nostalgie et quelques surprises dont l’émission a le secret.

📺 Rendez-vous ce dimanche à 18h10 sur France 2 pour un moment chaleureux et plein d’émotions avec Les Enfants de la Télé.