L’Événement : nouveau numéro ce soir sur France 2 (20 novembre 2025)

« L'Événement » au programme TV du jeudi 20 novembre2025 – Ce soir à la télé, France 2 bouleverse sa programmation en raison de l'actualité et propose une grande soirée d'information et de débats avec un numéro exceptionnel de « L'Evénement » présenté par Caroline Roux.





A suivre en direct après le journal de 20h sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV puis en replay sur France.TV







L’évènement du 20 novembre 2025 : présentation

Alors que le gouvernement tente d’adopter le budget dans l’urgence, l’objectif de contenir les déficits pour éviter une nouvelle hausse de la dette paraît de plus en plus hors de portée. La suspension de la réforme des retraites ravive plus que jamais le débat sur le financement de l’État-providence : comment assurer la pérennité des retraites, du système de santé et des aides sociales ?

Sommes-nous arrivés au terme de ce que le ministre du Travail qualifie de « générosité » ? Et comment repenser en profondeur notre modèle social ?



Pour en débattre et répondre aux questions de Caroline Roux :

Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale,

Laurent Wauquiez, président du groupe Droite Républicaine à l’Assemblée nationale,

Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris,

Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme,

Clémence Guetté, vice-présidente LFI de l’Assemblée nationale.