« Meurtres en Corrèze » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (20 novembre 2025)

Ce jeudi soir, France 3 rediffuse une nouvelle fois le téléfilm « Meurtres en Corrèze ». Porté par Arié Elmaleh et Carole Bianic, ce téléfilm fait partie de la collection « Meurtres à ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant-première sur France.TV.







« Meurtres en Corrèze » : votre téléfilm en résumé

À Tulle, comme chaque année, les processionnaires et pénitents défilent en portant la statue de Saint Jean, réputé pour avoir vaincu la grande peste au XIVᵉ siècle. Mais ce soir-là, en marge de la cérémonie, le corps de Manuel Marquis, un artiste contemporain bien connu dans la région, est retrouvé assassiné.

La capitaine Lena Ribeiro, enfant du pays, hérite de l’enquête. Elle doit toutefois faire équipe avec Axel Zeller, commandant au SRPJ de Bordeaux et ancien amour de jeunesse qu’elle n’a pas revu depuis treize ans. Leur collaboration s’annonce délicate, d’autant que l’affaire se complique : un « 9 » gravé sur le front de la victime laisse présager le début d’une série meurtrière…



Le casting

Avec : Arié ELMALEH, Carole BIANIC, Joyce JONATHAN, Jean-Claude Drouot, Olivier BENARD, et Jennifer MARIA

