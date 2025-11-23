Miss Univers : Miss Jamaïque toujours hospitalisée en soins intensifs après sa chute



L’émotion est vive dans le monde des concours de beauté. Gabrielle Henry, Miss Jamaïque et participante à l’élection Miss Univers, est toujours hospitalisée en soins intensifs en Thaïlande après sa lourde chute survenue mercredi dernier durant la compétition.











Dans un communiqué officiel publié ce week-end, l’organisation Miss Universe Jamaica a donné des nouvelles préoccupantes de la jeune femme, également médecin de profession. Sur place, sa sœur, Dr Phylicia Henry-Samuels, et leur mère suivent de près son évolution.

« Gabby ne va pas aussi bien que nous l’aurions espéré, mais l’hôpital poursuit les soins nécessaires », a expliqué sa sœur. Les médecins ont indiqué que la reine de beauté devra rester au minimum sept jours en unité de soins intensifs, sous surveillance constante et bénéficiant d’un traitement spécialisé.

L’annonce a provoqué une vague d’émotion en Jamaïque et au-delà. L’organisation Miss Universe Jamaica appelle à l’unité et au soutien, priant les Jamaïcains et la diaspora de garder Gabrielle dans leurs pensées. Elle invite également le reste du monde à lui envoyer force, amour et espoir dans cette épreuve.



Face à la propagation de rumeurs et de spéculations sur les réseaux sociaux, l’organisation demande également de respecter la famille : pas de commentaires négatifs, ni de fausses informations susceptibles d’aggraver leur détresse.

La priorité reste aujourd’hui la guérison de Gabrielle, qui demeure entre les mains des équipes médicales thaïlandaises. La famille, bouleversée mais soudée, appelle à la compassion, à la sensibilité et au respect de leur intimité.

De nouvelles informations seront communiquées lorsque son état le permettra. En attendant, un immense élan de solidarité s’organise pour soutenir la jeune Jamaïcaine, dont la participation à Miss Univers avait été très remarquée.