13h15 le dimanche du 23 novembre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 23 novembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Parrain de la mafia de Chicago durant la Prohibition, Al Capone, véritable maestro de la corruption, a longtemps tenu tête à la justice américaine. « 13h15 le dimanche » retrace aujourd’hui le parcours de ce gangster devenu légendaire, au moment même où le crime organisé frappe durement certaines villes françaises.

« Al Capone a été arrêté grâce à une enquête fiscale, pas pour trafic de stupéfiants : c’est au portefeuille qu’il faut frapper. » Un siècle après son règne sur Chicago, c’est encore sa silhouette qui s’impose dans le discours politique : en novembre 2024, l’ancien ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau le cite pour marquer les esprits. Capone demeure l’incarnation ultime du mafieux, le visage emblématique du crime organisé.



Épisode 1 – Alfonso

Episode 2 – Scarface

Épisode 3 – Le roi de Chicago

Épisode 4 – Ennemi public n°1

