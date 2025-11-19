N’oubliez pas les paroles masters : qui de Caroline ou Arsène s’est qualifié ? (19 novembre)



N’oubliez pas les paroles masters du 19 novembre 2025, le match Caroline vs Arsène Suite des masters ce mercredi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Après les victoires de Laurens et Margaux, place au troisième quart de finale entre Caroline et Arsène.





N’oubliez pas les paroles du 19 novembre, Arsène se qualifie

Dans le détail ce mercredi soir, Caroline a remporté le match aller et Arsène le match retour. Et au meilleur des deux manches, c’est Arsène qui l’emporte et se qualifie pour la demi-finale face au vainqueur du match de demain. Il totalise déjà 41.000 euros de gains sur ces masters.

Mercredi soir, place au match opposant Jennifer à Manon.



N’oubliez pas les paroles du 19 novembre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.