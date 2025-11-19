Un Si Grand Soleil du 20 novembre : Emma grille Lucas, Jérémy débarque (résumé épisode 1797 en avance)



Un si grand soleil du 20 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1797 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 20 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Laurine est au téléphone, elle explique ensuite à sa mère que c’était la directrice de l’hôpital. Elle reporte leur rendez-vous à l’après-midi pour la présentation de son projet de thèse. Elle doit réussir à convaincre la directrice pour démarrer. Elle assure à Catherine que ça va le faire, Laumière Santé ne ratera pas le train de l’IA médicale. Catherine compte aussi convaincre Elisabeth chez L Cosmétiques.

Emma cherche son chargeur, elle dit à Lucas qu’elle a apprécié la soirée avec Dimitri. Emma cherche partout et tombe sur le foulard caché par Lucas ! Elle lui demande ce que c’est… Lucas panique, il dit que c’est pour son anniversaire. Emma dit que c’est dans 3 semaines, Lucas parle d’une surprise. Emma note le fait que cette marque coûte très cher, elle trouve que c’est trop et ça la met mal. Lucas assure qu’il peut grâce à ses heures supplémentaires chez L Cosmétiques.



Laurine recadre un homme qui est dans la salle de repos et lui rappelle qu’il n’a rien à faire là. David vient chercher Laurine en urgence et lui aussi lui demande ce qu’il cherche. Il dit vouloir un café, David l’envoie au distributeur.

Aux Sauvages, Nathalie retrouve Emma et remarque son joli foulard. Elle lui dit que c’est le cadeau d’anniversaire de Lucas, Nathalie note qu’il n’est pas en retard… Mais Emma est toujours dérangée par le prix. Nathalie lui dit de ne pas s’inquiéter et de profiter.

Lucas appelle Dimitri pour lui raconter l’épisode du foulard. Dimitri lui conseille de demander plus de marchandise à Sybille pour rembourser le foulard… Lucas va le faire mais n’aime pas ça.

Laurine est avec la directrice de l’hôpital pour lui présenter sa thèse sur l’IA. Elle propose pour financer ses recherches un partenariat avec Laumière Santé et L Cosmétiques. La directrice va étudier le dossier et pour la partie purement médicale elle veut l’avis de sa cheffe de service, Janet.

Ulysse fait remarquer à Alix qu’elle est ailleurs, elle a tout mélangé niveau administratif. Alix s’énerve, surtout quand Ulysse lui demande pourquoi elle a gardé la photocopie de la carte d’identité de Lucas… Elle finit par la mettre en boule et elle la jette !

A l’hôpital, Janet présente Jérémy, le nouvel interne, à Laurine. C’est lui qu’elle avait envoyé balader en salle de repos ! Il ironise en parlant des conseils de Laurine sur le café, Janet dit qu’ils vont former une super équipe. Quand Janet s’en va, Laurine lui reproche de ne pas s’être plaisanté ce matin. Elle est glaciale et lui dit qu’à la moindre erreur, elle ne le ratera pas.

Sybille reçoit un appel de Richard, il veut la voir. Elle le retrouve, il lui parle d’un fournisseur chinois d’L Cosmétiques qui fait partir une commande par cargo, elle arrivera demain. Il a fait charger une petite quantité de marchandise pour tester Lucas, si ça se passe bien ils continueront sur de plus gros volumes. Sybille dit que Lucas n’a pas encore accepté, Richard lui dit de se débrouiller et de récupérer la marchandise !

David est avec Jérémy, il a apprécié sa façon de mettre le patient en confiance. Après l’hôpital, il retrouve sa compagne : il s’agit de Paola de Miidi Libre ! On apprend que Janet est sa tante ! Elle l’interroge sur sa journée, il se plaint de Laurine qu’il ne sent pas.

Aux Sauvages, Alex est avec une femme et commande une pinte à Emma. Il salue Lucas, il lui demande ce qu’il fait là. Lucas dit qu’il venait chercher sa copine… Il doit l’attendre une demie heure, Emma dit que tout le monde a complimenté son foulard. Alex se confie à Lucas, il a vécu un moment de solitude avec une femme. Il lui demande ensuite comment il va après tout ce qui lui est arrivé. Lucas lui dit que ça va, il est magasinier et il a une copine. Alex dit l’avoir vu en ville, il avait l’air tendu avec quelqu’un… Lucas est gêné et sauvé par son téléphone qui sonne, c’est Sybille qui lui demande de venir tout de suite. Dimitri est convoqué aussi.

Sybille retrouve Lucas et Dimitri, elle a un nouveau job à leur proposer. Lucas dit non d’entrée. Sybille promet 2000 euros chacun. Il faut récupérer une livraison de montres planquée dans une cargaison en règle et livrée à une entreprise. Rapide et sans risque selon elle. Lucas demande quelle entreprise, elle lui dit que c’est L Cosmétiques ! Lucas est sous le choc et assure que c’est hors de question. Sybille lui dit qu’il n’a pas le choix ! Elle menace de les balancer tous les deux pour trafic de contrefaçon !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.