Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 7 novembre 2025)

Ce vendredi 7 novembre, M6 lançait la 20e saison de Pékin Express, intitulée « La route des glaces ». Une édition inédite et extrême, tournée au Kazakhstan, où les candidats affrontent pour la première fois le froid, la neige et des conditions de survie glaciales.











Et dès cette première étape, la compétition a déjà fait ses premières victimes : Francis et Philippe, les papys motards, ont été éliminés à l’issue du duel final face à Lyçaona et Marianne, le duo des inconnues.

❄️ Une première étape sous le signe du froid et du choc culturel

Pour ce grand départ, les huit binômes ont découvert le sud du Kazakhstan, un territoire aussi magnifique que redoutable. À peine sortis de l’avion, la course a démarré sur les chapeaux de roue, direction la fabuleuse réserve naturelle d’Aksu-Zhabagly.

C’est là que les candidats ont dû affronter leur tout premier trek, dans des conditions extrêmes : températures avoisinant les -10 °C, souffle glacé et paysages enneigés à perte de vue. Un choc thermique immédiat pour les aventuriers, habitués jusque-là aux routes brûlantes des précédentes éditions.



Au fil de la journée, cette étape a aussi été l’occasion d’une véritable plongée culturelle. Les binômes ont fait la connaissance d’un peuple kazakh chaleureux et hospitalier, profondément attaché à ses traditions. Et pour certains, la découverte culinaire du jour a été un moment marquant : la viande de cheval, spécialité incontournable de l’Asie centrale.

💔 Francis et Philippe quittent déjà l’aventure

Après une étape éprouvante, c’est finalement Francis et Philippe, les amis motards de 72 et 67 ans, qui ont perdu le duel final contre Lyçaona et Marianne.

Malgré leur bonne humeur, leur complicité et leur détermination, les deux papys n’auront pas réussi à s’imposer dans cette première manche. Une élimination pleine d’émotion, tant le duo avait déjà conquis les téléspectateurs par sa sincérité et son enthousiasme communicatif.

Pékin Express : la route des glaces, le replay de l’épisode 1

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+.

👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de Pékin Express : la route des glaces. L’aventure s’annonce plus intense que jamais !