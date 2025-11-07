Star Academy : qui a été éliminé lors du 4ème prime ? (résumé + replay du 7 novembre 2025)



Star Academy, résumé du prime 4 du vendredi 7 novembre 2025 – C’est parti pour le quatrième prime de la saison 2025 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 15 académiciens interprètent pour leur hymne, « Voulez-vous ? » d’Abba.





Ambre, immunisée, ouvre ensuite ce prime sur « What’s up ? » de 4 Non Blondes. Elle reçoit une ovation, Nikos parle d’une prestation « extraordinaire ». Michaël salue le plaisir qu’elle prend sur scène.







Nikos rappelle que les téléspectateurs votent ce soir pour départager les Roses (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.) et les Bleus (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa et Noah), qui s’affrontent ce soir. On commence avec le face à face de chant sur « Believer » d’Imagine Dragons. Sofia vote pour l’équipe qui l’a le plus convaincue : les Bleus ! Il s’agit évidemment d’un avis consultatif.

Magnéto Star Ac Mix



Place à l’auto-portrait de Victor (« Toxic » de Britney Spears (version lente), « Beau Malheur » d’Emmanuel Moire, « Bad Boy » d’Yseult, et « Rise Like a Phoenix » de Conchita Wurst). Il est rejoint sur scène par ses meilleures amies. Il reçoit une ovation, Papy et Marlène le félicitent.

Place à la battle du top 5 pour les Jaunes : Bastiaan, Victor, Ema, Lily et Léa s’affrontent sur « Le chanteur malheureux » de Claude François. Du haut niveau ! Place aux votes des profs : Papy vote Léa, Marlène vote Léa, Sofia vote Bastiaan, Michaël vote Bastiaan, Jonathan vote Léa. C’est donc Léa qui remporte la battle et décroche l’immunité !

Sarah chante en duo avec Zaz « La vie en rose » d’Edith Piaf.

On continue avec Anouk sur « Comme un boomerang » avec Etienne Daho.

Place au Face à Face de danse entre les Bleus et les Rose sur la même chorégraphie. Jonathan désigne les Roses comme gagnants !

Ema chante ensuite une compo avec Fanny au piano.

Clara Luciani chante »Cette vie » avec Bastiaan et « Amour toujours » avec Ema.

Pour le tableau chanté / dansé, ce soir c’est Léa sur « Houdini » de Dua Lipa. Jonathan la félicite, il affirme qu’elle s’est surpassée mais il y a eu quelques couacs. Elle découvre sa note : 14,4. Elle est donc derrière Bastiaan.

Place au Face à Face d’expression scénique sur « Là-bas » de Jean-Jacques Goldman. Les Bleus passent les premiers et une nouvelle fois Noah oublie ses paroles… On continue avec les Roses. Et à la fin, Marlène vote pour les Roses !

23h09 : les votes sont clos pour les équipes.

Magnéto tops et flops

L’équipe Jaune chante un medley avec Etienne Daho et Clara Luciani.

Les Roses sauvés par le public

23h22 : C’est l’heure du verdict. C’est l’équipe Rose qui est sauvée par le public ! Place directement aux prestations des Bleus et a de nouveaux votes pour départager Léo, Mélissa, Noah et Sarah (Ambre étant immunisée).

Chaque nommé adresse un message au public avant de chanter. Léo chante « Ete 90 » de Therapie Taxi, il oublie des paroles sur la fin. Mélissa pleure et chante ensuite « Formidable » de Stromaé. Noah enchaine avec « Human » de Rag’n’Bone Man. Et Sarah ferme la marche sur « Eblouie par la nuit » de Zaz.

Avant le verdict, Lily chante avec Ridsa sur « Enamore ».

Léo sauvé par le public, Sarah par les profs, Noah éliminé

23h45 : Nikos et Karima annonce que le public a choisi de sauver… Léo ! Les profs doivent ensuite sauver un second élève, ils choisissent Sarah !

Votes des élèves : Victor vote Mélissa, Lily vote Mélissa, Léa vote Mélissa, Ema vote Mélissa, Bastiaan vote Mélissa, Jeanne vote Noah, Théo L. vote Noah, Léane vote Noah, Anouk vote Mélissa, et Théo P. vote Mélissa. Elle est sauvée, Noah est éliminé !

Star Academy 2025, le replay du premier prime du 1er novembre

Rendez-vous demain à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.