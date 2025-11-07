Un Si Grand Soleil du 10 novembre : le revirement de Boris, Charles panique (résumé épisode 1789 en avance)



Un si grand soleil du 10 novembre 2025, spoiler résumé de l'épisode 1789 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotiden « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du lundi 10 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucas est avec Dimitri, Lucas voit un autocollant « stop pub » sur la boite aux lettres mais Dimitri l’encourage à mettre le prospectus quand même. Sauf que le propriétaire les voit faire et s’en prend à eux. Il les course et menace d’appeler la police la prochaine fois !

Le juge Laplace annonce à Muriel qu’une vidéo confirme qu’elle est arrivée après la mort d’Eliott. Il lève donc sa mise en examen, mais ça ne change rien pour Boris, qui reste en détention. Johanna intervient et le juge Laplace lui rappelle que c’est Muriel sa cliente, pas Boris.



Eve est au téléphone avec Manu, elle lui demande s’il est certain que Muriel n’est pas complice. Elle ne sait plus qui croire, elle ne dort plus… Elle réalise être allée trop loin quand elle a parlé à Muriel. Manu lui dit de se reposer, il la tient au courant. Alex retrouve Manu, qui lui dit qu’il était avec Eve au téléphone. Manu lui demande où ça en est pour Gimenez, Alex explique qu’ils continuent la surveillance mais ils n’ont rien de plus.

Sylvie attend Dimitri et Lucas, qui assurent que tout s’est bien passé. Elle leur demande s’ils ont eu un souci avec un gardien ou un proprio… Dimitri assure que non quand elle lui parle de ceux qui mettent quand même dans les boites « stop pub ». Lucas s’éclipse pour enchainer sur son 2ème travail, elle lui demande où il bosse. Il parle de L Cosmétiques, elle dit qu’elle connait…

Catherine raccroche avec Florent, elle a obtenu un parloir le lendemain. Laurine est contente, ça va lui faire du bien. Elle propose d’y aller à sa place mais Catherine veut le voir. Elle veut aller lui dire qu’elle ne laissera pas Muriel lui gâcher la vie, Laurine lui dit qu’il n’a pas envie d’entendre ça… Elle ne doit pas lui faire de reproches, Catherine dit qu’elle va prendre sur elle.

Sybille appelle quelqu’un, elle a plein de bijoux sur son bureau et dit qu’elle a trouvé « le profil parfait ». Elle semble parler de Lucas… Pendant ce temps là chez L Cosmétiques, Lucas dit à Enric qu’il a trouvé une voiture. Il a obtenu un prêt sans apport, Enric le met en garde sur les intérêts et le surendettement.

Florent est avec Boris pour lui annoncer que Muriel a été innocentée. Il est soulagé, Florent lui dit que ses aveux n’ont plus aucune utilité. Boris confirme qu’il voulait protéger Muriel et Toma. Il veut revenir sur ses aveux, Florent lui précise qu’il n’est pas obligé de le croire : les juges n’aiment pas les changements de versions ! Mais il va tout faire pour le sortir de là.

Alex retrouve Thierry avec un sandwich. Il râle et se plaint de planquer devant chez Gimenez pour rien. Pendant ce temps là, Muriel est avec Charles. Elle pense que Boris finira par être libéré, elle a été innocentée. Charles ne comprend pas pourquoi Boris s’est accusé. Elle lui dit qu’il pensait qu’elle avait tué Eliott… Il s’est sacrifié. Charles dit qu’il est innocent donc il va sortir, il a l’air paniqué.

Lucas attend Emma à la sortie des Sauvages. Elle est surprise, il lui montre la voiture. Elle lui dit qu’il est fou, ils s’embrassent et rentrent en voiture.

Dans le bureau du juge Laplace, Boris est avec Florent et revient sur ses aveux. Il raconte la vérité, il a cru Muriel coupable et a voulu le protéger. Le juge lui dit que c’est un peu facile, la justice n’est pas à la carte. Rien ne lui prouve que cette fois il lui dit la vérité. Il reste en détention provisoire !

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.