Quotidien du 19 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 19 novembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 19 novembre 2025

⭐ Thomas Snégaroff — « La Conspiration », Éd. Albin Michel

🎬 Jodie Foster — « Vie privée », en salle le 26 novembre



Synopsis : Lilian Steiner, psychiatre réputée, apprend le décès de l’une de ses patientes et se convainc rapidement qu’il ne s’agit pas d’un simple accident. Perturbée par cette intuition, elle se lance alors dans sa propre investigation.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 19 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.