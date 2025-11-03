Quotidien du 3 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Publicité





Quotidien du 3 novembre 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 3 novembre 2025

• Glen Powell pour la sortie en salles du film « Running Man »

Synopsis : Dans un avenir proche, The Running Man domine les audiences télévisées : un jeu de survie féroce où des participants, surnommés les Runners, doivent échapper pendant trente jours à des tueurs professionnels, sous le regard fasciné d’un public avide de sensations fortes.



Publicité





• Jérôme Commandeur pour la sortie en salles du film « T’as pas changé »

Synopsis : Trente ans après leur bac, quatre anciens lycéens décident d’organiser une grande fête réunissant toute leur promo, à la suite de la disparition de l’un de leurs camarades. Véritable lettre d’amour aux années 90, le film brosse un portrait à la fois drôle et mordant de quinquagénaires dont les retrouvailles vont bouleverser les certitudes et raviver les émotions d’autrefois.

• Lenny, éliminé de la Star Academy samedi soir

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 3 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.