Star Academy du 29 novembre : le 7ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Star Academy du 29 novembre 2025, le prime 7 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le 4ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un sixième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 29 novembre 2025, le programme du prime des destins liés

Ce soir, c’est le prime des destins liés ! Après une semaine passée en binômes, les académiciens auront l’honneur de chanter aux côtés de Gims, Linh, Tina Arena et Superbus. Sarah, qui a remporté l’immunité lors du prime précédent, va ouvrir cette soirée avec Ambre, sa binôme cette semaine. Et les téléspectateurs vont sauver l’un des deux binômes nominés : Lily et Théo L., ou Jeanne et Léo. Les deux élèves restants seront soumis aux votes académiciens et l’un d’eux ne retournera pas au château.

La liste des chansons du prime

Collégiale

L’hymne « Voulez-vous »



En duos avec les artistes

– Gims et Sarah « Zombie »

– Gims avec Théo P. sur « Ninao » et avec Anouk sur « Parisienne »

– Linh et Léa « Ne me dis plus jamais »

– Tina Arena et Victor « I want to spend my lifetime loving you »

– Superbus et Mélissa « Lola »

Les grands moments du prime

L’ouverture du prime : Sarah et Ambre sur « Total Eclipse of the Heart » de Bonnie Tyler

L’auto-portrait : Anouk

Le tableau chanté / dansé : Théo P. sur « A Sky Full of Stars » de Coldplay

Battle du top 2 : Théo P. et Anouk sur « Le géant de papier » de Jean-Jacques Lafon

Les medley des binômes

Victor est Léa sur « Die With a Smile » de Lady Gaga et Bruno Mars

Sarah et Ambre sur « Ordinary » d’Alex Warren

Mélissa et Bastiaan sur « Pink Pony Club » de Chapell Roan

Chaque binôme nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Jeanne et Léo sur « Alter égo » de Jean-Louis Aubert

– Lily et Théo L. sur « M’envoler » de Jeck et Carla

Ils auront aussi une battle secrète. Il y aura un seul élève de chaque binôme qui chantera et ça devra rester secret jusqu’au prime.

VIDÉO Star Academy du 29 novembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Sondage Star Academy nominations, qui doit rester ?