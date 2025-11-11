Star Academy : Ema, Léane et Théo L. nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 nominations semaine 4, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la quatrième semaine de la Star Academy 2025. Des nominations qui, comme toujours, sont un choc pour les élèves.











Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Cette semaine et alors que Marine a assisté aux évaluations, les nominés sont : Ema, Léane et Théo L.. Notez que c’est déjà la troisième nomination d’Ema.

L’un des trois élèves nominés sera éliminé vendredi soir à l’issue du quatrième prime Les téléspectateurs vont sauver celui ou celle qui arrivera premier des votes. Les élèves feront ensuite leur choix parmi les deux académiciens restants !

SONDAGE nominations semaine 4

Qui doit rester au château ?

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.