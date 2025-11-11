Un Si Grand Soleil du 12 novembre : Charles se défile, la police arrête un suspect (résumé épisode 1791 en avance)



Un si grand soleil du 12 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1791 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 12 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Muriel est chez elle, ça frappe à la porte. C’est Charles, il lui dit qu’il ne peut pas aller se dénoncer et lui demande encore 24h. Il dit que ça va gâcher sa vie, Muriel lui rappelle que Boris est en prison alors qu’il n’a rien fait. Elle propose de l’accompagner au commissariat pour prendre sa part de responsabilité. Charles ne veut pas que Toma grandisse sans parents.

Dimitri parle de tennis à Lucas, qui n’est pas réceptif. Il reçoit un appel de son conseiller bancaire, son compte est en négatif car l’échéance de son crédit auto a déjà été débité. Lucas lui assure que sa paie arrive dans 2 jours.



Alex et Thierry sont en planque, Thierry en a marre de surveiller Gimenez. Elle sort, ils la prennent en filature.

Sybille retrouve Lucas et Dimitri pour s »assurer que tout se passe bien. Elle leur dit qu’elle a un bon plan pour gagner plus, elle va leur expliquer. Elle leur montre des bijoux de luxe, il faut les revendre pour elle sur internet. Ils ont payés à la com, 10%. Lucas est septique.

Nathalie Gimenez retrouver Muller et lui demande s’il a retrouvé son fric. Mais il dit qu’il n’a pas trouvé l’argent d’Eliott, les flics ont retrouvé les deux sacs remplis près de son cadavre. Nathalie dit qu’elle est bien contente qu’il ait été tué ! Elle dit à Muller qu’elle perd trop d’argent à cause de lui.

Charles est au commissariat. Il dit qu’il veut faire une déclaration au sujet de la mort d’Eliott Faure, l’agent dit qu’il va prévenir les enquêteurs.

Dimitri parle à Lucas, il est emballé par le plan de Sybille et va accepter. Mais Lucas le sent moyen et lui rappelle que c’est de la contrefaçon.

Gimenez se rend dans un garage, il est arrêté en flagrant délit. Il est placé en garde à vue dans l’enquête sur la mort d’Eliott. Dans le sac, une arme et de l’argent !

Alix a mangé à la Paillotte, elle prend des nouvelles de Lucas auprès d’Emma. Elle lui dit que Lucas a du prendre un job en plus pour leur nouvelle voiture. Alix propose de leur prêter de l’argent mais Emma lui dit que Lucas ne sera jamais d’accord et elle ne se voit pas lui mentir.

Au commissariat, Charles entend Thierry dire à Muller qu’ils savent que c’est lui qui a tiré sur Eliott Faure. Il s’en va ! Pendant ce temps là, Alex interroge Muller avec son avocat, Levars. Il assure ne pas avoir tué Eliott mais Alex dit ne pas le croire.

Lucas confie à Emma qu’il n’a pas pu faire les courses, il est à découvert. Mais il lui assure que ça va aller, il va avoir sa paie. Emma lui parle d’Alix, qui est venue déjeuner et a proposé de leur prêter de l’argent. Lucas le prend mal, elle ne va pas se racheter en leur passant de l’argent ! Il lui dit qu’ils n’ont pas besoin d’elle. Quand Emma part prendre sa douche, Lucas appelle Sybille pour dire qu’il accepte sa proposition. Elle lui assure qu’il n’y a pas de risques, il arrête la distribution de prospectus et elle le rappelle demain pour récupérer la marchandise avec Dimitri.

Eve vient voir Muriel, elle lui demande ce qu’elle fait là. Eve lui dit qu’elle a appris son innocence, elle s’excuse de l’avoir accusée à tort. Elle veut voir Toma, Muriel refuse. Elle l’accuse de savoir qu’Eliott voulait s’enfuir avec Toma. Eve lui assure que non, Muriel l’accuse de mentir et lui dit qu’elle est aussi perverse qu’Eliott ! Elle ajoute qu’elle vivante, elle ne verra plus jamais Toma !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.