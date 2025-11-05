Un Si Grand Soleil du 6 novembre : Muriel et Boris mis en examen (résumé épisode 1787 en avance)



Un si grand soleil du 6 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1787 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 6 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucas se lève tôt pour rejoindre Dimitri, qui lui présente sa boss, Sybille. Elle remarque qu’il a l’air fatigué et craint qu’il ne tienne pas… Mais elle accepte de l’embaucher. Dimitri l’emmène avec lui, il lui montre ce qu’ils doivent faire avec le sourire. A la fin, Lucas file à son second travail chez L Cosmétiques.

Au commissariat, Alex organise la confrontation entre Boris et Muriel. Boris réitère ses aveux devant Muriel, outrée. Muriel est bouleversée, elle jure à Eliott que s’il croit la sauver, il se trompe : elle n’a pas tué Eliott ! Boris demande à arrêter la confrontation, il maintient ses aveux. Muriel reproche à Boris de les abandonner elle et Toma.



Johanna fait tirer à la courte paille Florent pour décider qui devra lâcher son client. Elle lui demande ce qu’il pense de ce que dit Boris. Il pense qu’il ment pour la protéger. Johanna de son côté pense que Muriel est sincère, elle n’a pas tué Eliott. Mais Florent veut encore attendre, il pense encore que l’enquête va avancer.

Alex découvre Manu qui checke les alentours du garage d’Eliott le soir de la fusillade. Il a eu des détails en plus grâce à Eve, il retrouve les deux mecs sur le scooter !

Muriel explique au juge Laplace qu’elle n’a pas tué Eliott, qui était déjà mort quand elle est arrivée. Mais elle pense que Boris a avoué pour la protéger, la croyant coupable. Le juge dit ne plus avoir tellement confiance en ce qu’elle dit. Et il affirme que leurs témoignages contradictoires ne peuvent que lui faire penser qu’ils sont complices ! Il annonce à Muriel qu’il la met en examen pour complicité de meurtre.

Aux Sauvages, Emma sourit en voyant la photo de Lucas avec Dimitri, il lui a envoyé. Victor lui demande s’il a changé de travail, Emma explique qu’il a pris un second travail pour acheter la nouvelle voiture. Mais elle regrette qu’il se sacrifie, elle n’a pas envie de se faire entretenir. Victor pense qu’il est romantique et qu’il veut lui prouver son amour. Il pense qu’elle a trouvé prince charmant, Emma avoue avoir de la chance.

Thierry appelle Alex, il a une urgence : il a besoin d’aller aux toilettes. Alex lui dit qu’il n’a pas de relève avant 2 ou 3h. Il ne comprend pas pourquoi il surveille encore Gimenez, Alex dit qu’ils ne doivent pas abandonner. Thierry veut rentrer, Alex refuse.

Lucas est avec Emma, qui lui fait promettre que si c’est trop fatiguant il arrêtera les prospectus. Il promet que oui, mais il tient à financer la voiture. Ils filent rejoindre la mère d’Emma qui vient dîner. Alix l’observe de loin… Ulysse ne comprend pas qu’elle s’accroche et lui dit qu’il n’en vaut pas la peine. Alix dit qu’il ne peut pas comprendre, elle l’a connu enfant. Elle a envie d’être là pour lui.

Muriel est libre, elle est heureuse de pouvoir aller retrouver Toma. Elle interroge Johanna sur Boris, elle avoue que ça va être plus compliqué pour lui…

Nathalie ramène des courses chez Lucas et Emma, elle va préparer le dessert. Elle prépare une tarte aux pommes, Emma est ravie et laisse Lucas se reposer. Il s’est endormi sur le canapé.

Muriel vient chercher Toma chez Eve, qui ouvre sans lui adresser la parole… Eve finit par demander à Muriel comment ça s’est passé chez le juge. Muriel dit être mise en examen pour complicité de meurtre mais assure n’avoir rien fait. Eve est furieuse, elle dérape : elle attrape Muriel par le bras et le menace de ne plus jamais revoir son fils !

