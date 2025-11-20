TF1 a lancé aujourd’hui l’opération “Le 13h fête Noël” dans le Journal de 13h



Ce jeudi 20 novembre, Marie-Sophie Lacarrau a donné le coup d’envoi de la 5ᵉ édition de « Le 13H fête Noël », la désormais traditionnelle opération culinaire et régionale du JT de 13h.











Dès aujourd’hui, les téléspectateurs peuvent retrouver sur TF1 INFO une sélection de 15 recettes régionales emblématiques. Nouveauté cette année : chaque participant est accompagné d’un chef, d’un Meilleur Ouvrier de France ou d’un cuisinier local, venu partager astuces et conseils pour sublimer sa recette et briller pendant les fêtes.

À travers cette opération, la rédaction du 13h continue de mettre à l’honneur les traditions et le patrimoine culinaire français, au cœur des célébrations de fin d’année.

Le calendrier de l’opération

🎄 Du 20 novembre au 4 décembre : votes ouverts sur TF1 INFO pour départager les 15 recettes.



🍽️ Du 8 au 12 décembre : diffusion quotidienne des 5 recettes finalistes dans le JT de 13h.

🏆 Jeudi 18 décembre : annonce de la recette gagnante en direct dans le journal. Marie-Sophie Lacarrau se rendra chez le ou la lauréat(e) pour réaliser la recette primée.