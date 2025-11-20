Plus belle la vie spoiler : Luna fait une découverte, Louis enlevé ! (21 novembre 2025)



Les choses vont mal tourner demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 21 novembre, Jennifer raconte à Thomas et Luna son interrogatoire avec la police et le mail anonyme envoyé depuis son téléphone.











Jennifer ne comprend pas, elle pense que son téléphone a été piraté et craint la réaction de Barbara… Mais Luna doute d’elle et lui dit clairement ! Jennifer s’en va, déçue. De son côté, Luna fonce voir Louis : elle veut fouiller les affaires de Jennifer pour en avoir le coeur net ! Louis finit par accepter de la laisser entrer mais il découvre que Jennifer a pris toutes ses affaires. Dans le salon, Luna trouve un sac avec à l’intérieur, des preuves accablantes : une boite contenant un carnet où elle parle de lui, des photos de lui, mais aussi sa montre et son parfum !

Louis amène la boite à Ariane au commissariat, espérant que ça fasse sortir Barbara de prison. Il l’informe que Jennifer a disparu, elle n’est pas allée travailler et a récupéré toutes ses affaires à l’appartement ! Mais quand il quitte le commissariat, il est suivi…



Plus tard, Thomas s’inquiète alors que Louis n’est pas allé chercher Yaël à la crèche et n’a pas prévenu. Il ne répond pas au téléphone, il est sur messagerie. Luna lui parle du rendez-vous qu’il avait avec l’avocat recommandé par Audrey… En réalité, Louis a été enlevé ! C’est une femme, on ne voit que sa main mais ce n’est pas le vernis de Jennifer. Ça semble être Audrey !