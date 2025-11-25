Une actrice de « Demain nous appartient » contrainte de démentir sa propre mort !



Publicité





Une rumeur aussi absurde que tenace a circulé ce week-end sur les réseaux sociaux : l’annonce du décès de Luce Mouchel, l’une des figures emblématiques de la série « Demain nous appartient » sur TF1. Face à la multiplication de ces fausses publications, l’actrice a finalement dû prendre la parole pour rassurer ses fans.











Publicité





Sur son compte Facebook, Luce Mouchel a partagé un message aussi ferme qu’agacé :

« Bonjour à tous. Certains individus s’emmerdent pathétiquement dans leur vie, c’est leur problème. Mais quand ils vont jusqu’à proclammer ma mort à plusieurs reprises, je suis obligée d’intervenir pour vous demander 1/ de ne pas y croire bien évidemment, 2/ de signaler les publications en tant que fausses informations. Je suis toujours là, et pour un moment ! En tout cas j’y veille. »

Une mise au point nécessaire, tant les fausses annonces de décès sont fréquentes et parfois relayées sans vérification. Les fans de la comédienne, qui incarne Marianne Delcourt, médecin et mère de Chloé dans la série de TF1, se sont rapidement mobilisés pour dénoncer ces contenus mensongers.

Luce Mouchel, visiblement agacée mais bien décidée à couper court à la rumeur, en a profité pour rappeler qu’elle se porte très bien et qu’elle n’a pas l’intention de disparaître de sitôt — ni de la vie réelle, ni des écrans.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Marceau entre la vie et la mort, Bastien panique (vidéo épisode du 27 novembre)