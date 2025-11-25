La France a un incroyable talent : le premier quart de finale ce soir sur M6 (25 novembre)



Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Au programme, le premier quart de finale avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6







La France a un incroyable talent du 25 novembre 2025 – présentation du premier quart de finale

Après six semaines d’auditions riches en émotions, en surprises et en performances impressionnantes, une nouvelle phase du concours s’ouvre. Pour les artistes, un défi inédit commence : ils vont devoir prouver leur capacité à se réinventer, à se dépasser et à mériter leur place en demi-finale. Le jury — Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy — se montrera plus exigeant que jamais.

Certains candidats partent avec un avantage : les Golden Buzzers des juges et de Karine Le Marchand ont déjà envoyé cinq talents directement en demi-finale. Quant au Platinum Buzzer, il a d’ores et déjà propulsé un artiste en finale.



Les quarts de finale se dérouleront lors de deux soirées exceptionnelles, chacune réunissant treize numéros toujours plus audacieux et surprenants. À l’issue de chaque émission, seuls les cinq meilleurs poursuivront l’aventure.

Ce mardi, la première soirée accueille Lola Dubini, chanteuse, actrice et ancienne candidate de l’émission. Elle disposera d’un Golden Buzzer personnel pour envoyer son coup de cœur directement en demi-finale, sans passer par les délibérations.

Qui décrochera son ticket pour la demi-finale ? Pour le découvrir, rendez-vous ce mardi 25 novembre à 21h10 sur M6 !

