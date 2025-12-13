Arnaques du 13 décembre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6



Arnaques du 13 décembre 2025 – Ce samedi soir sur M6 Julien Courbet vous propose une rediffusion de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 13 décembre 2025 : le sommaire

Il aurait arnaqué une quarantaine de femmes

Julien Courbet et son équipe dévoilent le parcours d’un escroc aux multiples facettes. Aux abords de Chartres, un homme attire des femmes via des sites de rencontre, s’installe chez elles, construit parfois une famille… avant de les dépouiller. Plus de 40 victimes ont été recensées, certaines se retrouvant avec des dettes pouvant atteindre 17 000 euros. Ce séducteur, véritable manipulateur, aurait fait subir la même arnaque à ses compagnes, mais aussi à ses clients, ses employés et ses fournisseurs, pour un préjudice total dépassant les 100 000 euros.

Incroyable ! Le chef d’entreprise aux 300 victimes

En région parisienne, l’équipe enquête sur un marchand de biens sans scrupules ayant écoulé pour plusieurs millions d’euros d’appartements fictifs. Célia, l’une de ses victimes, se voit ainsi endettée de 800 000 euros pour quatre biens, dont certains n’existent même pas. L’homme aurait profité de la complicité d’un notaire pour donner un semblant de légalité à ses transactions frauduleuses. Il sévirait aussi dans d’autres secteurs, dirigeant trois garages vendant des véhicules d’occasion à prix cassés. Plus de 300 victimes ont été identifiées. Malgré une interdiction de gérer, il poursuivrait ses activités en utilisant des prête-noms.



Immobilier : ils paient pour des appartements déjà loués

Cette escroquerie aurait touché des centaines de personnes en quête d’un logement. L’agence leur faisait régler des frais pour des appartements déjà occupés ou totalement incompatibles avec leur recherche. Une fois encore, l’équipe de Julien Courbet tentera d’enrayer ces pratiques et de rendre justice à ces victimes qui ont vu leurs économies envolées face à cet escroc protéiforme.