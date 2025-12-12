Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? Qui sont les finalistes ? (résumé et replay demi-finale du 12 décembre 2025)



Ce soir sur M6, « Pékin Express : la route des glaces » offrait une demi-finale spectaculaire, glaciale et particulièrement éprouvante. Au cœur des paysages enneigés du nord du Kazakhstan, les trois binômes encore en course ont tout donné pour décrocher leur place en finale… mais seuls deux d’entre eux ont pu poursuivre l’aventure.











Des missions redoutables et deux binômes en difficulté

Dès la première épreuve, le ton était donné. Entre hockey-flipper, biathlon revisité et énigme au cœur d’une forêt kazakhe, les candidats ont dû faire preuve de précision, d’endurance et d’un sang-froid absolu.

Mais pour Lycaona et Marianne, la soirée a rapidement pris une tournure délicate. Le duo a terminé dernier à deux reprises, récoltant ainsi deux enveloppes noires. Un lourd handicap au moment de jouer leur place en finale.

Fabien et Missak, de leur côté, ont trébuché lors de la seconde mission et ont hérité d’une enveloppe noire. Trois enveloppes noires en tout pour deux équipes… et un suspense insoutenable à venir.



Nathalie et Charlotte s’envolent vers la finale

Les seules à avoir évité le piège des enveloppes ce soir sont Nathalie et Charlotte, le duo mère-fille belge. Malgré des conditions extrêmes, elles ont su rester constantes, efficaces et stratégiques. Leur performance leur permet de décrocher la première place en finale, une qualification amplement méritée après une demi-finale maîtrisée.

Fabien et Missak éliminés en demi-finale de Pékin Express

L’enjeu était colossal : une place en finale… ou une élimination brutale aux portes de l’ultime étape. Chaque binôme concerné a donc ouvert son enveloppe dans un silence tendu.

Et c’est finalement Fabien et Missak qui ont découvert l’enveloppe éliminatoire. Un véritable coup dur pour le duo, qui avait fait preuve tout au long de la saison d’une grande détermination et d’un esprit de compétition irréprochable. Leur aventure prend fin ce soir, à quelques heures seulement de la grande finale.

Lycaona et Marianne, malgré leurs deux enveloppes, décrochent donc la deuxième place en finale aux côtés de Nathalie et Charlotte.

La finale s’annonce explosive

Le dernier épisode de « Pékin Express, la route des glaces » s’annonce intense : deux équipes, deux styles, deux stratégies… mais un seul duo repartira vainqueur. Direction Astana pour un affrontement final qui promet émotions, adrénaline et un suspense total.

Rendez-vous la semaine prochaine pour un dénouement glacé… mais brûlant d’enjeux !