100% logique du 13 décembre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2

100% logique du 13 décembre 2025 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour une rediffusion du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







100% logique du 13 décembre, présentation du jeu

Quel que soit l’âge ou le niveau de connaissances, tout le monde peut participer à ce jeu. De 8 à 80 ans, chacun dispose des mêmes chances de l’emporter : les réponses sont toujours évidentes… encore faut-il savoir les repérer.

Le défi réunit 100 candidats qui tenteront d’aller le plus loin possible pour décrocher une cagnotte pouvant atteindre 100 000 €. Ils devront affronter une série de questions, de la plus simple — à la portée de 95 % des Français — jusqu’à la plus redoutable, que seulement 1 % de la population saurait résoudre.



Dès le début de l’émission, chaque participant reçoit 1 000 €. Au moindre faux pas, il est éliminé, et sa mise vient grossir la cagnotte commune. Les derniers en course auront l’opportunité de répondre à la question ultime, celle qui départage les véritables esprits du fameux « 1 % », pour tenter de rafler les 100 000 €.

Qui saura éviter tous les pièges et atteindre la question finale ? Ce quiz unique permettra aux téléspectateurs de tester leur logique et leur sens pratique, tout en se mesurant à leur famille… et aux candidats du jeu.

100% logique du 13 décembre, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Isabelle Mergault, Nathalie Marquay-Pernaut et Keen’V.

