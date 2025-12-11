Audiences 10 décembre 2025 : « Will Trent » leader devant « Des racines et des ailes »



Audiences 10 décembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la saison 2 inédite de la série « Will Trent », qui a réuni 2,28 millions de téléspectateurs pour 11,8% de pda.





C’est devant France 3 avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui a intéressé 1,93 million de téléspectateurs pour 11,3% de pda.







Audiences 10 décembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le téléfilm inédit « Haut les coeurs », qui a rassemblé 1,45 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.

M6 suit avec le documentaire inédit « Hallyday par David », qui a réuni 1,57 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie