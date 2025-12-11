« Le Daron » du 11 décembre 2025 : le final de la saison 2 ce soir sur TF1



Le daron, vos épisodes inédits du jeudi 11 décembre 2025 – Ce jeudi soir, TF1 diffuse le final de la saison 2 inédite de la série « Le Daron » avec Didier Bourdon. Au programme aujourd’hui, le dernier épisode.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 11 décembre

Épisode 6 « Soledad » : Tous les membres du cabinet Daron sont mobilisés pour enquêter sur les événements survenus trente ans plus tôt, lors de la fameuse soirée organisée dans la maison « Soledad », en présence de Daron, Jimmy, Coco et Jean-Michel. Réussiront-ils à percer le mystère de cette affaire et à disculper Jimmy ?

« Le daron » : rappel de la présentation de la saison 2

La vie de Daron a basculé depuis que Greg et Esther ont claqué la porte pour fonder leur propre cabinet. Blessés et en colère contre leur père, qu’ils accusent d’avoir trahi leur mère et de leur avoir caché l’existence de leur demi-sœur Pauline, les jumeaux n’ont désormais qu’un objectif : le faire payer et saborder son cabinet. Daron se retrouve ainsi à plaider contre ses propres enfants dans plusieurs affaires ! Rien ne l’avait préparé à une telle fronde familiale, qui l’atteint bien plus qu’il ne veut l’admettre. De son côté, Pauline tente de trouver sa place auprès de ce père presque inconnu, tout en essayant de calmer les tensions croissantes au sein de sa nouvelle famille. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que son ex refait surface ! À cela s’ajoute une menace venue du passé, porteuse de secrets que Daron et Coco pensaient avoir définitivement enfouis…



Personnages et interprètes

Avec : Didier Bourdon (Daron), Mélanie Bernier (Pauline), Audrey Pirault (Esther), Ludovik (Greg), Aline Afanoukoé (Nadia), Nick Mukoko (Mahady), Valéria Cavalli (Docteur Sofia Conti), Sophie Duez (Coco), Sébastien Castro (Louis Vignan), Bertrand Uzeel (Dong So), Emmanuelle Bouaziz (Macha psy), Annie Mercier (Rosa Blum), Damien Bellard (Gaby Romeri), Delphine Rollin (Julie Gachère), Elsa Hyvaert (Romy), Inès Domingo (Victoire)