Audiences 11 décembre 2025 : « Meurtres à » leader devant « Le Daron »

Audiences 11 décembre 2025 – Même en rediffusion, c’est encore une fois France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec des rediffusions de la collection « Meurtres à » différentes selon les régions. Cette soirée particulière a réuni 2,88 millions de téléspectateurs pour 15,9% pda.





C’est devant TF1 avec le dernier épisode inédit de la saison 2 de la série « Le Daron », qui a convaincu 2,24 millions de téléspectateurs pour 11,9% de pda.







Audiences 11 décembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la finale de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,81 million de téléspectateurs pour 9,5% de pda.

France 2 suit un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,22 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie