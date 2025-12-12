Le Meilleur Pâtissier : Margot gagnante, quand sort son livre de recettes ?



C’est Margot qui a remporté la victoire hier à l’issue de la grande finale du Meilleur Pâtissier (résumé et replay à retrouver ici). A 32 ans, Margot est policière à Longuyon en Meurthe-et-Moselle et c’est elle qui a le plus impressionné Cyril Lignac et Mercotte, qui l’ont sacrée grande gagnante de la saison 14.





En remportant la victoire de cette saison 14 du Meilleur Pâtissier, Margot gagne son livre de recettes. Vous êtes impatient de pouvoir l’acheter et faire ses recettes ?







Alors bonne nouvelle, le livre de recettes de Margot sortira dès le lundi 15 décembre 2025 !

Au programme, plus de 40 recettes : les gâteaux les plus marquants réalisés durant l’émission, mais aussi des inédits, pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Chaque recette sera accompagnée de précieux conseils de Margot.



