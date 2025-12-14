Audiences 13 décembre 2025 : « Meurtres en pays catalan » leader, « 100% logique » devant la Star Academy



Publicité





Audiences 13 décembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Meurtres en pays catalan », qui a captivé 4,06 millions de téléspectateurs pour 23,4% de pda.





C’est devant France 2 avec une rediffusion de « 100% logique », qui a intéressé 2,95 millions de téléspectateurs pour 18,3% de pda.







Publicité





Audiences 13 décembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec le 9ème prime de la saison de la Star Academy, qui a réuni 2,85 millions de téléspectateurs pour 16,2%. Le programme est en baisse mais reste leader sur cible avec 37,1% de pda chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans.

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 978.000 téléspectateurs pour 5,6% de pda.



Publicité





M6 est au plus bas avec une rediffusion du magazine « Arnaques ! », suivie par 546.000 téléspectateurs pour 3,1% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie