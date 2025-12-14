Sept à huit du 14 décembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 14 décembre 2025, sommaire et reportages





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 14 décembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Quels cadeaux à Noël ? De 2 à 10000 euros, les bons plans et les idées pour rêver.



Dans « 7 à 8 »

🔵 La chasse aux trésors d’Eva, la gitane blonde, ou de Cécile. Les reines des encombrants, elles glanent ce que vous jetez.

🔵 Les larmes et les premiers pas d’Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti sacrée Miss France 2026.

🔵 Et Michel Zecler dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. C’est un homme amer qui patiente, depuis cinq longues années, dans l’attente que la justice se décide enfin à fixer une date de procès. Le 21 novembre 2020, le producteur de musique Michel Zecler avait été violemment agressé par trois policiers. Plus récemment, la Défenseure des droits a pointé de graves dysfonctionnements dans le déroulement de la procédure.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 14 décembre 2025.

D'autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 14 décembre 2025.