Audiences 14 décembre 2025 : « Red One » en tête devant « Mes très chers enfants »

Audiences 14 décembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Red One », qui a réuni 3,33 millions de téléspectateurs pour 19,8% de pda.


C’est devant France 2 avec la rediffusion du film « Mes très chers enfants », qui a été suivie par 3,09 million de téléspectateurs pour 16,5% de pda.

Capture TF1


Audiences 14 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion de la série « Les enquêtes de Vera », qui a intéressé 2,80 millions de téléspectateurs pour 14,9% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,53 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

