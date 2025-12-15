Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 15 décembre ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 9 – C’est ce lundi qu’auront lieu les évaluations de la semaine 9 au château de la Star Academy. A quelle heure sont-elles programmées et quelles chansons ont choisi les académiciens ? On vous dit tout !











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations sont programmées à 10h au château, soit à 10h30 sur le flux live TF1+. Il s’agit d’évaluations de chant à capella, sur une chanson au choix parmi une liste donnée dimanche soir. A l’issue de ces évaluations, le meilleur sera immunisé tandis que les autres s’affronteront en duels sur le prime de samedi soir.

La liste des chansons pour ces évaluations :

– Stromaé – Tous les mêmes

– Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody

– Etta James – At last

– Adele – Set Fire to the Rain

– Tedddy Swims – Lose Control

– Yseult – Corps

– Serge Lama – D’aventures en aventures

– Christophe Maé – Belle demoiselle

Les choix de chacun :

– Ambre « Lose Control » de Tedddy Swims

– Anouk « Corps » d’Yseult

– Bastiaan « Set Fire to the Rain » d’Adele

– Jeanne « Tous les mêmes » de Stromaé

– Léa « Set Fire to the Rain » d’Adele

– Mélissa « At last » d’Etta James

– Sarah « At last » d’Etta James

– Théo ?

– Victor « Set Fire to the Rain » d’Adele



Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées.

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.