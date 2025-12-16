Audiences 15 décembre 2025 : « Panique au grand magasin » leader devant « La fille de l’assassin »



Audiences 15 décembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec le téléfilm inédit « Panique au grand magasin », qui a captivé 3,91 millions de téléspectateurs pour 20% de pda.





C’est devant France 2 avec la rediffusion du téléfilm « La fille de l’assassin », en baisse avec 2,87 millions de téléspectateurs pour 15,3% de pda.







Audiences 15 décembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la spéciale 20 ans de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 2,58 millions de téléspectateurs pour 13,1% de pda.

France 3 suit avec le film inédit « Downtown Abbey II : une nouvelle ère », qui a attiré 1,49 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie