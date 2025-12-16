Ici tout commence du 16 décembre : Amaury démasqué ! (résumé + vidéo épisode 1328 en avance)



Ici tout commence du 16 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1328 – Les amis de Coline sont inquiets ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu'elle a décidé de le suivre aux Pays-Bas, Gaspard et Bérénice vont finalement démasquer Amaury, qui a menti !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 16 décembre – résumé de l’épisode 1328

Coline apprend que sa demande de stage aux Pays-Bas est acceptée et se réjouit de pouvoir partir avec son petit ami. Malgré l’opposition de Gaspard, elle reste ferme sur sa décision. Inquiet, Gaspard alerte Carla et Bérénice : il n’a trouvé aucune information sur Amaury sur Internet, ce qui lui paraît suspect. Carla estime toutefois qu’ils ont déjà tout tenté et qu’il faut désormais faire confiance à Coline.

Au studio, la cheffe Armand goûte leur menu de Noël et le juge trop sage, reprochant surtout à Coline son manque d’investissement. Elle annonce qu’elle reviendra le lendemain, poussant le duo à se remettre au travail.



De leur côté, Carla et Bérénice découvrent que les propositions florales d’Amaury ne correspondent pas à leurs demandes. Après un échange tendu, elles apprennent qu’il n’est en réalité pas designer floral. Gaspard et Bérénice le confrontent ensuite aux marais : la situation dégénère et Amaury prend la fuite.

À l’hôtel Jourdain, Anouk remarque que le menu du brunch change souvent et décide d’encourager plus de liberté en cuisine au Double A. Si certains clients sont déstabilisés, le service se passe bien. Anaïs, d’abord contrariée, finit par s’excuser et confie à Anouk sa propre carte, avec carte blanche pour choisir un élève.

Enfin, Jude, en manque d’inspiration pour le menu de Noël de son bistrot, échange avec Solal. Ils réalisent finalement qu’ils ont eu la même idée…

Ici tout commence du 16 décembre 2025 – extrait vidéo

