Audiences 17 décembre 2025 : « Capitaine Marleau » loin devant « Will Trent », flop pour France 3

Audiences 17 décembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec un épisode inédit de la série « Capitaine Marleau », qui a réuni 4,34 millions de téléspectateurs pour 25,4% pda.





C’est devant TF1 avec deux épisodes inédits de la série « Will Trent », qui ont convaincu 1,83 million de téléspectateurs en moyenne pour 10,3% de pda.







Audiences 17 décembre 2025 : les autres chaînes

Arte complète le podium avec le film « Arctic », qui a captivé 1,28 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.

M6 suit la rediffusion du film « The King’s Man : première mission », qui a rassemblé 1,19 million de téléspectateurs pour 8,3% de pda.



France 3 est au plus bas avec le prime de « Cuisine Ouverte », qui n’a réuni que 704.000 téléspectateurs pour 4,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie